Сегодня в столице Югры горел автомобиль «Lada Priora»
Опубликовано: 1 января 2017, 19:43 | Служба новостей "ЮграPRO"
Сегодня в городе городе Ханты-Мансийске в СОТ «Авиатор» произошло загорание автомобиля «Lada Priora». На тушение выезжали 2 единицы техники, 7 человек от подразделений МЧС. Пожар был ликвидирован в 09:24. В результате пожара пострадавших не было, сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Югре.
На месте происшествия работает дознаватель, причина возгорания устанавливается.
Рубрики: Происшествия, Ханты-Мансийск. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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