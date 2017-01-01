Сегодня в столице Югры горел автомобиль «Lada Priora»

Сегодня в городе городе Ханты-Мансийске в СОТ «Авиатор» произошло загорание автомобиля «Lada Priora». На тушение выезжали 2 единицы техники, 7 человек от подразделений МЧС. Пожар был ликвидирован в 09:24. В результате пожара пострадавших не было, сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Югре.

На месте происшествия работает дознаватель, причина возгорания устанавливается.