Утренняя пробежка 1 января. А вам слабо?

Общественная палата и федеральный проект «Трезвая Россия» запускают праздничный конкурс «Трезвый Новый год», в рамках которого авторы селфи с пробежки утром 1 января получат призы.

«Мы будем запускать в рамках акции „Трезвый Новый год“ конкурс на утреннюю пробежку 1 января: участники акции — это те, кто опубликует у себя в социальных сетях Instagram, Facebook и др., что в 9 утра он вышел на пробежку. Соответственно, потом будет конкурс на лучшее селфи и разыграны самые лучшие кроссовки для бега», — рассказал РИА Новости заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по поддержке молодежных инициатив, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

Член ОП РФ пояснил, что кроссовки для бега, которые получат победители трех призовых мест, отбирались при участии экспертов в области биатлона. Другие десять претендентов на победу получат «утешительные подарки» — горный травяной чай. Для того чтобы стать участником конкурса, нужно будет в 9 утра 1 января выложить свою фотографию в социальные сети с утренней пробежки, используя хэштэг #ТрезваяРоссия.

Источник: Пресс-служба Общественной палаты РФ по материалам РИА Новости