Суббота, 31 декабря 2016 18+

Комментарии:

Утренняя пробежка 1 января. А вам слабо?

Опубликовано: 31 декабря 2016, 11:20 | Служба новостей "ЮграPRO"

v-shortah-v-moroz-65774-large

Общественная палата и федеральный проект «Трезвая Россия» запускают праздничный конкурс «Трезвый Новый год», в рамках которого авторы селфи с пробежки утром 1 января получат призы.

«Мы будем запускать в рамках акции „Трезвый Новый год“ конкурс на утреннюю пробежку 1 января: участники акции — это те, кто опубликует у себя в социальных сетях Instagram, Facebook  и др.,  что в 9 утра он вышел на пробежку. Соответственно, потом будет конкурс на лучшее селфи и разыграны самые лучшие кроссовки для бега», — рассказал РИА Новости заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по поддержке молодежных инициатив, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

Член ОП РФ пояснил, что кроссовки для бега, которые получат победители трех  призовых мест, отбирались при участии экспертов в области биатлона. Другие десять претендентов на победу получат «утешительные подарки» — горный травяной чай. Для того чтобы стать участником конкурса, нужно будет в 9 утра 1 января выложить свою фотографию в социальные сети с утренней пробежки, используя хэштэг #ТрезваяРоссия.

 

Источник: Пресс-служба Общественной палаты РФ по материалам РИА Новости

 

Рубрики: Общество. Метки: .


Рейтинг новости:

14
Просмотры:
2
Поделились:
1 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2016



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO