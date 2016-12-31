Уходящий 2016 стал для Югры годом больших потерь

Вот и подходит к концу 2016 год. Традиционно в последние дни уходящего года во всех российских СМИ можно встретить многочисленные аналитические материалы, каким был 2016, что принес стране и людям, какие успехи достигла и с какими вызовами столкнулась Россия на международной арене. Поддержать эту традицию решила и редакция информационно-аналитического агентства «ЮграPRO», но, естественно, применительно к Югре. И, как оказалось, радоваться-то особо нечему, ведь регион понес в текущем году страшные потери. Вспомним самые значимые из них.

Объемы добычи нефти

Как известно, на сегодняшний день в ХМАО добывается половина всех объемов нефти России. Наверное, не нужно говорить, что значит черное золото для нашего региона – это наше все! 29 декабря в Правительстве ХМАО состоялось публичное обсуждение отчета о годовых результатах деятельности Департамента по недропользованию региона. И оказалось, что еще задолго до появления решения ОПЕК о сокращении добычи нефти, Югра уже была «впереди планеты всей»: по итогам 2016 года сокращение добычи составило 4,2 млн тонн нефти! А что это значит для бюджета региона, нет смысла объяснять: думается, рядовые его жители вполне ощутили это на своем кошельке.

Важные департаменты

22 декабря в Югре принято решение об образовании Департамента промышленности Югры. Однако, получив новый, якобы, столь нужный департамент, регион, фактически, лишился двух не менее важных — Департамента по недропользованию и Департамента природных ресурсов и не сырьевого сектора экономики. И это в ХМАО — регионе, где недропользование всегда было на первом месте! Вряд ли в этом случае речь идет только о смене вывески, как нас в этом уверяют чиновники. Сначала смещаются акценты, потом выхолащивается содержание, затем теряется суть. Может быть, теперь будем заниматься тяжелым или «легоньким» машиностроением, все-все-все производить, как Китай, или костюмчики пошивать, как Польша?

Суверенитет

Уже невооруженным глазом видно, что северный нефтяной регион продолжает терять самостоятельность, автономность. Выборы губернатора прошли по новой системе в 2015 году, а в 2016 Югра стала терять прежние полномочия, что является главным подтверждением начала латентного процесса объединения регионов «тюменской матрешки». Например, округ лишился собственного Управления статистики – вы там давайте, работайте, а все считать за вас мы здесь будем, в Тюмени!

Какие еще предстоят изменения в органах власти, остается только гадать. Но что-то подсказывает, что грядет упразднение всего и вся в ближайшей перспективе. Если судить по политике правительства Югры в области масс-медиа, его отношению к журналистам некоторых изданий, то не за горами время, когда Югру лишат и главного символа самостоятельности субъекта – его собственных СМИ. Ведь понятно, что когда исходят из принципа «чем меньше, тем лучше», жить как-то спокойнее…

Налоги

Чистый убыток «Сургутнефтегаза» за девять месяцев текущего года по Российским стандартам бухгалтерского учёта (РСБУ) составил 111 млрд рублей (1,7 млрд долларов) против прибыли в 498,4 млрд рублей годом ранее -такие данные следуют из отчета компании. Но заметим, что «Сургутнефтегаз» приносит Югре около 1/3 части доходов в бюджет (!) и это только в виде налога на прибыль. Следовательно, можно предположить, что в текущем году ХМАО недополучит значительной части денег.

Кроме этого отметим, что ранее в нашем родном нефтяном краю работали, помимо нефтяных, еще и такие крупные налогоплательщики как «Ханты-Мансийский банк» и банк «Югра», которые, как известно, благополучно «перекочевали» из столицы Югры в столицу России. Любопытно, что все такого рода крупные потери случились почему-то в нынешнем году. А тут еще и «Сургутнефтегаз» подкачал с доходами… Случайное совпадение?

Не надо быть финансовым экспертом, чтобы понять последствия снижения налоговых поступлений: это грозит понижением зарплат бюджетникам, сокращением рабочих мест в бюджетных организациях региона. А дальше по принципу «домино».

В пресс-службе «Сургутнефтегаз» эту ситуацию комментировать отказались.

Национальный вопрос

Большие кадровые «зачистки» наиболее продвинутых представителей КМНС Югры, немногочисленной прослойки интеллигенции аборигенов в органах власти ХМАО и в политических структурах прошли также в 2016 году. Такая тенденция повлияла не только на политическое участие коренного населения в жизни региона, но и уже кардинальным образом негативно сказывается на жизни аборигенов, ведущих традиционный образ жизни на территориях, попадающих под нефтеразработку. Хорошо демонстрирует игнорирование властями интересов коренных жителей региона пример со скандалом между «Сургутнефтегазом» и экологической организацией «Гринпис». Корреспонденты ИА «ЮграPRO» уже сообщали ранее, что на сайте природного парка «Нумто» было опубликовано обращение 59 коренных жителей деревни Нумто, попросивших губернатора округа Наталью Комарову не допустить нефтяников на водно-болотные угодья. Но, к сожалению, несмотря на это правительство Ханты-Мансийского автономного округа приняло постановление, которое позволит компании «Сургутнефтегаз» добывать нефть в природном парке «Нумто», на его самом ценном (в прямом и переносном смысле) участке.

Биатлон

Особенно болезненно была воспринята общественностью потеря Югрой ее права на проведение главного для нас зимнего вида спорта – биатлона. Как случилось, что при наличии уже существующей великолепной спортивной базы, имеющей международное признание, вдруг встал вопрос о передаче полномочий Ханты-Мансийска в этой области Тюмени? Кто? Когда? Зачем? В календаре IBU в 2016 году впервые не стало мероприятий в Ханты-Мансийске.

Власть народа

Получив право самостоятельно определять процедуру выборов, наши законодательные органы — думы всех уровней, большинство в которых, как правило, принадлежит «Единой России», — кажется все сделали для того, чтобы власть полностью узурпировать, отнять право голоса у рядового жителя. И что в результате? Власть есть, а доверия к ней людей – нет. Сегодня население Югры больше не влияет на органы местного самоуправления. В округе утвердилось единоначалие, где глава муниципалитета теперь – это не выборная, а, фактически, назначаемая должность.

Самое дорогое – дети?

Самая трагическая потеря этого года для Югры –гибель детей. Это страшный парадокс, когда губернатор региона провозглашает 2016 год – Годом детства, и в округе происходят несчастные случаи с участием детей, из-за разгильдяйства и преступной халатности страдают или даже гибнут дети. И несть им числа.

Напомним несчастный случай, произошедший в поселке Шапша Ханты-Мансийского района этим летом. Во время проведения туристического слета на 13-летнюю девочку упал столб. Ребенок погиб на месте. Не передать словами ту боль, которую пережили родители погибшей девочки. Но самое обидное то, что виновные должностные лица не наказаны. ИА «ЮграPRO» сообщало ранее, территория, на которой организован турслет, принадлежит Югорскому государственному университету, и разве не должны были его должностные лица контролировать гнилые столбы, следить за состоянием своего хозяйства? Ответила ли за состояние своей бесхозной территории г-жа Карминская? Таки нет. Конечно, определенную долю ответственности несут и организаторы мероприятия из ООО «Юграмегатур», которые, зная, что его участниками будут дети, не удосужились как следует проверить территорию на безопасность. Вот и результат беспечности – смерть подростка.

Хочется отметить и удручающую дорожную статистику с участием детей. В злополучный Год детства в дорожных авариях на территории ХМАО пострадали 107 детей!

Естественно, самым жутким ДТП этого года стало происшествие 4 декабря под Ханты-Мансийском, где погибло 10 юных спортсменов – акробатов. Следствие будет длиться не один месяц: кого-то уже поторопились наказать, кого-то кара ждет впереди, но, как уже многим понятно, будут и такие безответственные «ответственные лица», которые выйдут из воды сухими.

И подводя «адские итоги» Года детства, не грех напомнить о том, что в Югре десятки детей сгорели в пожарах, десятки утонули в водоемах, в том числе, в период ледостава, 11 детей за этот год погибли в автокатастрофах. А сколько было случаев массового отравления детей в школах, лагерях отдыха и пр. После такой невеселой статистики, поневоле напрашивается вопрос: если в «Год детства» мы понесли такие потери, то что же ждать за его пределами?

Вместо заключения: Что было

Вот и получается, что для нефтяного края, где, по идее, рост и развитие заложены исторически (вспомним, знаменитое предсказание Ломоносова «Богатство России прирастать будет Сибирью»), развитие, не успев толком начаться, вдруг сменяется периодом необъясняемого спада. С чего бы это? Но по всем признакам ХМАО стабильно держит курс на дальнейшие потери –материальные, человеческие и, как следствие, имиджевые. Последние еще больше снижают надежду на позитивное изменение ситуации или перелом начавшихся процессов, поскольку останавливают приток инвестиций в регион. Стало быть, дальше — только хуже? Ведь продолжая терять свои экономические активы, Югра неминуемо потеряет статуса регионального экономического лидера.

Справедливости ради, нужно сказать и о некоторых «приобретениях» — крупных, но вряд ли оправданных. Так, в 2016 году Югра прибрела акции компании «ЮТэйр» на 11,5 млрд рублей, а также на 3 млрд акции страховой компании «Югории». Но при том, что обе компании управляются неэффективными менеджерами, что неоднократно доказывали в своих аналитических материалах журналисты «ЮграPRO», то вряд ли они принесут автономному округу реальную пользу.

Что будет

Как известно, факты – упрямая вещь. Даже те немногочисленные, которые были упомянуты в данной статье, собранные из опубликованных материалов нашего интернет-издания, вряд ли оставят у читателя ощущение светлого будущего для нашего автономного округа. К ним еще стоит добавить, что по прогнозам, в новом 2017 году ХМАО потеряет 6 млрд рублей в виде налога на прибыль – сумму, равную бюджету одного муниципального образования региона! А ведь это деньги, которые могли быть направлены на решения важных социальных задач.

Сегодня уже совершенно очевидно, что олигархи не оставят крупные предприятия Югре. Компания «Роснефть» явно не связывает свое будущее с Югрой. Это подтверждается хотя бы тем, что она не развивает сеть своих автозаправочных станций в регионе. А Сургутская «Газпром переработка», в свою очередь, никогда на самом деле не станет по-настоящему сургутской, так как в качество ООО зарегистрирована в Москве.

Рубежным годом для Югры станет, скорее всего, 2018 год, когда в России пройдут выборы президента страны. Именно тогда будет определена дальнейшая судьба нашего региона. В 2018 году вновь избранный президент должен будет предложить стране новый курс, новые цели и перспективы. И следующий за ним 2019 год может стать годом начала обратного отсчета для самостоятельности регионов.

Впрочем, важным для Югры может стать и 2017 год, когда Тюменская область получит нового губернатора. И в зависимости от того, кто займет это кресло, станет понятно, быть Югре и Ямалу самостоятельными административными «единицами» или стать «нулями». Если будущий губернатор поступит с двумя автономиями, следуя известной мудрости: «надобно приставить к единице ноль, чтобы она обрела десятикратную ценность», то Тюмень станет поистине богатейшей частью страны. А какой губернатор откажется от такой перспективы?

К сожалению, ситуация в нашей стране такова, что сегодня даже не политики, а олигархическая прослойка определяет расстановку сил в правительстве, определяет реальные перспективы развития экономики страны и судьбы регионов. Интеграционные процессы во многом будут предопределены ее желанием сэкономить средства на зарплатах госслужащих, участвующих в управлении субъектом, и перспективами размещения инвестиционных проектов, которые в немалой степени задают тренд на укрупнение регионов.

Чем сердце успокоится

Друзья, все мы в преддверии Нового года загадываем, каким он будет — для мира, для страны, для семьи, для каждого из нас. Не стоит отчаиваться, осознавая себя маленьким винтиком в большой и страшной машине под названием «государство», чувствуя свое бессилие в происходящих объективных и субъективных процессах вокруг себя. Ведь жизнь большинства из нас, к счастью, проходит в «микромире», который менее враждебен, более управляемый, и гораздо уютнее, чем «макромир». И обустраивать «свой мир» каждый должен сам, не ожидая «манны небесной».

Но давайте посмотрим правде в глаза: ничто так не мешает русским быть столь же эффективными, успешными во многих сферах жизни, как, например, американцы или немцы, как детская наивность, вера «в сказки» и «доброго батюшки-царя» вместо умения «считать, планировать и достигать». Кто-то скажет: но в таком случае мы превратимся в американцев, потеряем часть своего менталитета, своей «загадочной русской души», своей духовности? А если только «часть», то почему бы нет? Может быть, тогда сохраним свою страну и укрепим собственное благополучие?