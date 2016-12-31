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Ханты-Мансийский банк разместит на своих счетах средства Югорского рыбоводного завода

Опубликовано: 31 декабря 2016, 11:32 | Служба новостей "ЮграPRO"

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Дирекция в Ханты-МансийскеЗападно-Сибирского филиала банка «Открытие» стала победителем открытого аукциона по размещению средств «Югорского рыбоводного завода». Размер привлеченных средств составил 235 млн рублей сроком на 181 день. Это 37 процентов от общего объема размещаемых в рамках конкурса средств Акционерного общества.

Банк полностью соответствует требованиям, предъявляемым к кредитным организациям Югорским рыбоводным заводом, являющимся компанией со 100% государственным участием в лице Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа.

«Победа в этом конкурсе – очередное подтверждение высокого авторитета и деловой репутации нашего банка. Ханты-Мансийский банк принимает участие в открытых аукционах, которые проводят производственно-промышленные предприятия, коммерческие организации, муниципальные образования, субъекты федерации. Условия, которые предлагает банк конкурентоспособные, что позволяет нам повсеместно становиться победителями открытых торгов», – отметил Виталий Мосунов, управляющий Западно-Сибирского филиала, директор по корпоративному бизнесу Банка «ФК Открытие».

Рубрики: Экономика. Метки: , , , .


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