В Югре рабочие забрали в счет оплаты своих услугу кухонное оборудование ресторана. Возбуждено уголовное дело

Следователи Нефтеюганского района предъявили обвинение подозреваемым в краже из ресторана.

Все началось с того, что в дежурную часть Нефтеюганского района ХМАО поступило сообщение от директора одного из ресторанов Пойковского о том, что неизвестные проникли в развлекательное заведение и похитили компьютер, кухонную технику, электронное торговое оборудование. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа полиции.

Сотрудники уголовного розыска быстро установили подозреваемых. Ими оказались уроженцы Челябинска. 34-летний и 26-летний мужчины производили в ресторане ремонтные работы. В один из дней подозреваемые употребляли на рабочем месте спиртное. Жалуясь на то, что наниматель до сих пор не оплатил их услуги, злоумышленники решили украсть все ценности, находящиеся на тот момент в помещении. Предпринимателю был нанесен материальный ущерб на сумму более 70 000 рублей.

Теперь против горе-ремонтников возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с проникновением в иное хранилище». Мужчинам грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Кстати, похищенное имущество возвращено законному владельцу, сообщает пресс-служба ОМВД России по Нефтеюганскому району.