В Югре перед судом предстанет вооружившийся наркодилер

Прокуратура Лангепаса готова к суду по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении трех преступлений: незаконный сбыт наркотических средств, с использованием телекоммуникационных сетей, в крупном размере; легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления; незаконные приобретение и хранение боеприпасов.

Уже установлено, что с февраля по июль текущего года мужчина через интернет распространял в городе наркотики. Полученные деньги он легализовывал. Кроме того, им были незаконно приобретены боеприпасы, которые он хранил в своей квартире, вплоть до их изъятия полицейскими летом 2016 года в ходе обыска.

На данный момент материалы уголовного дела уже направлены в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.