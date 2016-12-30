В ХМАО столкнулись две фуры, пострадали оба водителя

Накануне утром в Пыть-Яхе 27-летний водитель автомобиля «Нива Шевроле» столкнулся с автомобилем «ВАЗ 2110» под управлением 49-летнего водителя, двигавшимся во встречном направлении. В результате аварии пострадали водитель и пассажир «ВАЗа».

Тем же утром в Нефтеюганском районе на 585 километре автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск» водитель «Тойоты Хайлюкс» не справился с управление своего автомобиля, машину занесло на встречную полосу, где она столкнулась со встречным автомобилем «Сузуки». В результате ДТП оба водителя и пассажир «Тойоты» получили различные травмы.

Кроме этого, накануне днем произошло ДТП на 28 километре автодороги «Ханты-Мансийск – Горноправдинск». Водитель «Фредлаинер Колумбия» выехал на «встречку» и столкнулся с автомобилем «МАН». В результате ДТП оба водителя травмированы, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по ХМАО – Югре.

Всего за прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 11 ДТП, в которых 15 человек получили травмы, в том числе двое детей.



