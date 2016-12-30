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В ХМАО делегаты XII Съезда «Спасение Югры» выбрали нового президента

Опубликовано: 30 декабря 2016, 16:32 | Служба новостей "ЮграPRO"

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Президентом Общественной организации «Спасение Югры», по итогам XII Съезда, стала Людмила Алферова, первым вице-президентом – Надежда Костылева.

26 декабря делегаты XII Съезда избрали президентом Общественной организации «Спасение Югры» Ханты-Мансийского автономного округа Людмилу Александровну Алферову. Отметим, что XII Съезд ОО «Спасение Югры» проходил на территории Советского района ХМАО. В работе съезда приняло участие 51 делегат с муниципалитетов Югры.

С приветственным словом к участникам Съезда обратились Новьюхов Александр Вячеславович – президент Общественной организации «Спасение Югры», Глава Советского района, директор Департамента внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

С отчетным докладом о работе Общественной организации «Спасение Югры» выступил Новьюхов Александр Вячеславович – президент Общественной организации «Спасение Югры».

С докладом «Итоги реализации программы «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» выступил Комиссаров Александр Юрьевич – заместитель директора Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики автономного округа

«О мерах поддержки детей и молодежи из числа коренных малочисленных народов Севера в системе образования Ханты-Мансийского автономного округе – Югры» выступила Лисютина Ирина Борисовна – начальник непрерывного образования коренных малочисленных народов Севера Департамента образования и молодёжной политики автономного округа

На Съезде прозвучали доклады и нефтедобывающих предприятий: «Состояние и перспектива взаимоотношений между ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» и коренными народами Севера» и «О практике взаимоотношений коренных малочисленных народов Севера и компании ОАО «Сургутнефтегаз».

Во второй половине Съезда особое внимание было уделено выступлению делегатов, которые легли в основу итогового протокола. А заключительным этапом стали выборы президента и первого вице-президента Общественной организации «Спасение Югры».

Рубрики: Общество, Политика, Советский район. Метки: , , , , .


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