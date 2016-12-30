В экономической столице Югры — еще одна громкая отставка

В Сургуте ХМАО в администрации города произошла еще одна знаковая отставка. Администрацию покидает Александр Шатунов, заместитель главы города Сургута.

Как сообщает «СТВ», чиновник подтвердил эту информацию, но не стал говорить, когда и куда он уходит, выразив надежду, что останется работать в округе. СМИ стало известно, что Шатунов написал заявление по собственному желанию.

Также отмечается, что, в этом году администрацию города покинули Андрей Анохин, возглавлявший управление по природопользованию и экологии, бывшие заместители главы города Владимир Базаров и Олег Лапин.

Сегодня, 30 декабря, как «ЮграPRO» сообщало ранее, последний день в должности директора департамента городского хозяйства дорабатывает Вадим Кочетков.