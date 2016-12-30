В экономической столице Югры — еще одна громкая отставка
Опубликовано: 30 декабря 2016, 14:47 | Служба новостей "ЮграPRO"
В Сургуте ХМАО в администрации города произошла еще одна знаковая отставка. Администрацию покидает Александр Шатунов, заместитель главы города Сургута.
Как сообщает «СТВ», чиновник подтвердил эту информацию, но не стал говорить, когда и куда он уходит, выразив надежду, что останется работать в округе. СМИ стало известно, что Шатунов написал заявление по собственному желанию.
Также отмечается, что, в этом году администрацию города покинули Андрей Анохин, возглавлявший управление по природопользованию и экологии, бывшие заместители главы города Владимир Базаров и Олег Лапин.
Сегодня, 30 декабря, как «ЮграPRO» сообщало ранее, последний день в должности директора департамента городского хозяйства дорабатывает Вадим Кочетков.
Рубрики: Общество, Политика, Сургут. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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