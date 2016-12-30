Сегодня цена на нефть достигла отметки 57,17 долларов за бочку
Опубликовано: 30 декабря 2016, 12:12 | Служба новостей "ЮграPRO"
В ходе торгов на бирже ICE в Лондоне цены увеличились на 0,56 процентов, достигнув 57,17 долларов за баррель.
В 2017 году ожидается продолжение роста цен на нефть на фоне начала сокращения добычи странами ОПЕК и другими нефтедобывающими странами, присоединившимися к соглашению.
Средняя цена нефть вполне может оказаться на уровне 61 доллар за бочку и даже больше. Некоторые аналитики не исключают роста до 70 долларов за баррель Brent, сообщает издание «Кто в курсе».
Рубрики: ТЭК, Экономика.
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