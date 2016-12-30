Сегодня ночью в экономической столице Югры сгорела «Daewoo Nexia»
Опубликовано: 30 декабря 2016, 10:18 | Служба новостей "ЮграPRO"
Сегодня ночью в городе Сургут ХМАО на улице Береговая загорелся автомобиль «Daewoo Nexia» . На тушение выезжала 1 единица техники, задействовано 4 человек от подразделений МЧС. Пожар был ликвидирован в 04:36. В результате пожара пострадавших не было, сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу.
На месте происшествия работает дознаватель, причина возгорания устанавливается.
Рубрики: Происшествия, Сургут. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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