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Самолет Bombardier Q 400 аварийно приземлился в Якутске. Все живы

Опубликовано: 30 декабря 2016, 12:35 | Служба новостей "ЮграPRO"

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В аэропорту города Якутска аварийно приземлился самолет Bombardier Q 400, выполняющий рейс № 423 по маршруту Якутск — Батагай, в связи с технической неисправностью, вынужден вернуться в аэропорт вылета, сообщает пресс-служба авиакомпании «Якутия».

В 09:57 час. самолет благополучно произвел посадку в аэропорту города Якутска. На борту находилось 64 пассажиров и 2 члена экипажа.

Рубрики: Страна и Мир. Метки: .


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