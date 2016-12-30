Самолет Bombardier Q 400 аварийно приземлился в Якутске. Все живы

В аэропорту города Якутска аварийно приземлился самолет Bombardier Q 400, выполняющий рейс № 423 по маршруту Якутск — Батагай, в связи с технической неисправностью, вынужден вернуться в аэропорт вылета, сообщает пресс-служба авиакомпании «Якутия».

В 09:57 час. самолет благополучно произвел посадку в аэропорту города Якутска. На борту находилось 64 пассажиров и 2 члена экипажа.