Пропавшего дедушку в Югре нашли лишь на пятый день

Жительница Нижневартовска поблагодарила сотрудников уголовного розыска за помощь в розыске своего пожилого отца.

Счастливая женщина обратилась к начальнику УМВД России по г. Нижневартовску полковнику полиции Владимиру Авдееву с просьбой поблагодарить оперуполномоченных уголовного розыска Руслана Шакирова и Дениса Шишикина за помощь в розыске отца.

«Уважаемый Владимир Сергеевич, — пишет женщина, — хочу выразить огромную благодарность вашим сотрудникам, которые проходят службу под Вашим руководством. Благодаря добросовестному исполнению своих должностных обязанностей и неравнодушия к проблемам простых граждан, они быстро сработали и нашли моего отца».

Как рассказала женщина, ее отец является инвалидом II группы и страдает потерей памяти. Так, 10 декабря он вышел на улицу и домой не вернулся. Дочь забила тревогу, предполагая какие могут быть последствия, если он не найдет дорогу домой. Оперативники, в свою очередь незамедлительно стали проводить поиски. На пятый день дедушка был найден на одной из улиц города, а пояснить где находился все это время не смог из-за болезни.

Отметим, за грамотность и профессионализм в исполнении служебных обязанностей сотрудникам уголовного розыска объявлена благодарность, сообщает пресс-служба УМВД по г. Нижневартовску.