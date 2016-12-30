Дождались! Манчевский в Югре предложил жильцам скинуться на ремонт детских площадок, чиновники не против

В столице Югры на итоговом отчете главы департамента внутренней политики Югры заместитель председателя общественного совета при департаменте внутренней политики Юрий Манчевский предложил не дожидаясь государственных решений на ремонт детских площадок, клубов собирать средства сами.

«Давайте проведем референдум по внедрению такого опыта и в наших муниципалитетах. Не дожидаясь государственного решения. На детские площадки, ремонты клубов люди могут собирать средства сами», — заявил Манчевский.

Директор департамента внутренней политики Югры Александр Скурихин со своей стороны обещал прислушаться к предложению общественника.

Да и департамент финансов ХМАО, видимо поддерживает такие инициативы общественников.

«Сейчас мы на начальном этапе работы по внедрению такого вида бюджетирования», — рассказала заместитель начальника управления бюджетной политики в социальной сфере департамента финансов Ханты-Мансийского округа Марина Вылкова.

Доработались чиновники в Югре. А может скинемся всей Югрой на новогодние корпоративны для сотрудников департамента финансов и департамента внутренней политики. Где же найти такого общественника, который бы внес это предложение?