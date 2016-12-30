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2017 год в ХМАО начнется по-спортивному

Опубликовано: 30 декабря 2016, 9:32 | Служба новостей "ЮграPRO"

Уже в первую неделю Нового 2017 года спортсмены округа покажут себя в окружных соревнованиях. Расслабляться некогда…

В Ханты-Мансийске с 5 по 7 января пройдут окружные соревнования по лыжным гонкам «Рождественская гонка». Традиционно эти состязания проходят в начале января и в них принимают участие около 200 спортсменов в возрасте от 10 до 15 лет. По окончании гонки участников и гостей ждет мастер-класс по стрельбе из мелкокалиберной винтовки и хоккейный матч в валенках. Еще одни лыжные соревнования среди лыжников-любителей пройдут с 13 по 16 января на территории лыжной базы МБУ ДО «СДЮСШОР».

С 9 по 15 января Центр зимних видов спорта им. А.В. Филипенко примет первенство округа по биатлону среди спортивных школ. В это же время на старт выйдут юноши и девушки в рамках XII Спартакиады среди учащихся Югры. Биатлонисты, которые покажут лучший результат, отправятся на VIII Спартакиаду учащихся России 2017 года.

В Нижневартовске новый спортивный год начнется с первенства округа по гребному слалому в помещении, которое пройдет с 4 по 9 января. С 12 по 16 января здесь также стартует открытый зимний чемпионат и первенство округа по стрельбе из лука. Около 60 спортсменов из Пермского края, Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа будут бороться за звание лучших в этом виде спорта.

Сургут с 13 по 16 января примет открытый чемпионат и первенство округа по традиционному ушу и ушу-таолу, сообщает пресс-служба АУ «ЮграМегаСпорт».

 

Рубрики: Нижневартовск, Спорт, Сургут, Ханты-Мансийск. Метки: , , , .


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