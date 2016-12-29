В Югре по факту гибели женщины и двух детей в пожаре возбуждено уголовное дело

Сургутским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности.

Как сообщалось ранее, 29 декабря около 5 часов в п. Солнечный Сургутского района загорелся деревянный многоквартирный жилой дом, расположенного по улице Спортивная, д. 3. Пожар случился в трехкомнатной квартире, где проживали трое детей, их мать и бабушка. В результате пожара погибла мать и двое детей, 2012 и 2013 г.р. Жизнь бабушки удалось спасти, сейчас она находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении. 10-летний ребенок не пострадал, успев выбежать из квартиры.

Сейчас в качестве версий пожара следствием рассматривается нарушение правил эксплуатации электрооборудования, неисправная электропроводка и курение в квартире. С целью установления причины пожара назначена пожарно-техническая экспертиза.

В ходе следствия также будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных содержание и обслуживание электросетей дома, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Югре.