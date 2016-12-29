В Югре по факту гибели женщины и двух детей в пожаре возбуждено уголовное дело
Опубликовано: 29 декабря 2016, 14:01 | Служба новостей "ЮграPRO"
Сургутским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности.
Как сообщалось ранее, 29 декабря около 5 часов в п. Солнечный Сургутского района загорелся деревянный многоквартирный жилой дом, расположенного по улице Спортивная, д. 3. Пожар случился в трехкомнатной квартире, где проживали трое детей, их мать и бабушка. В результате пожара погибла мать и двое детей, 2012 и 2013 г.р. Жизнь бабушки удалось спасти, сейчас она находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении. 10-летний ребенок не пострадал, успев выбежать из квартиры.
Сейчас в качестве версий пожара следствием рассматривается нарушение правил эксплуатации электрооборудования, неисправная электропроводка и курение в квартире. С целью установления причины пожара назначена пожарно-техническая экспертиза.
В ходе следствия также будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных содержание и обслуживание электросетей дома, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Югре.
Рубрики: Общество, Происшествия, Сургутский район. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
Похожие:
Опубликовано 29 декабря 2016, 13:40
В ходе рабочего совещания с руководителями органов управления культурой муниципалитетов Югры, руководителями подведомственных Департаменту культуры округа учреждений, рассмотрен вопрос об активизации размещения антитеррористических материалов в ходе предсеансовых просмотров, а также в эфире региональных и муниципальных средств ... Читать полностью >>
Опубликовано 29 декабря 2016, 13:35
В Нижневартовске завершено расследование уголовного дела в отношении четверых жителей – членов запрещенной в РФ террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль Ислами». Являясь ее активными членами, обвиняемые проводили агитационную работу, направленную на создание в обществе позитивного мнения ... Читать полностью >>
Опубликовано 29 декабря 2016, 12:38
Сегодня ночью в Ханты-Мансийске 1967 года рождения, управляя автомобилем «Ниссан Альмера», на пересечении улиц Чехова и Калинина допустил столкновение с автомобилем «Форд Фокус». Отмечается, что оба водителя получили телесные повреждения, сообщает пресс-служба управления МВД РФ по ... Читать полностью >>