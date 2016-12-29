В столице Югры столкнулись «Ниссан Альмера» и «Форд Фокус». Оба водителя госпитализированы

Сегодня ночью в Ханты-Мансийске 1967 года рождения, управляя автомобилем «Ниссан Альмера», на пересечении улиц Чехова и Калинина допустил столкновение с автомобилем «Форд Фокус».

Отмечается, что оба водителя получили телесные повреждения, сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу.