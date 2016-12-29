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В столице Югры столкнулись «Ниссан Альмера» и «Форд Фокус». Оба водителя госпитализированы

Опубликовано: 29 декабря 2016, 12:38 | Служба новостей "ЮграPRO"

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Сегодня ночью в Ханты-Мансийске 1967 года рождения, управляя автомобилем «Ниссан Альмера», на пересечении улиц Чехова и Калинина допустил столкновение с автомобилем «Форд Фокус».

Отмечается, что оба водителя получили телесные повреждения, сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Рубрики: Происшествия, Ханты-Мансийск. Метки: , , , .


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