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В Югре будут судить местных жителей-пособников террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль Ислами»

Опубликовано: 29 декабря 2016, 13:35 | Служба новостей "ЮграPRO"

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В Нижневартовске завершено расследование уголовного дела в отношении четверых жителей – членов запрещенной в РФ террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль Ислами».

Являясь ее активными членами, обвиняемые проводили агитационную работу, направленную на создание в обществе позитивного мнения о деятельности своей организации. С целью публичного распространения среди населения националистических, политических и религиозных идей экстремисткой направленности обвиняемые приобретали специальную литературу, раскрывающую политические цели и задачи «Хизб ут-Тахрир аль Ислами» и распространяли пропагандистские материалы среди жителей Нижневартовска. В ходе обысков, проведенных по месту жительства, работы, а также в автомобилях обвиняемых, указанная литература и экстремистские печатные издания были изъяты.

Не менее активная работа велась и в социальных сетях, где обвиняемые размещали и распространяли путем открытого доступа видеофайлы пропагандистского характера, направленные на формирование негативного, неприязненного и враждебного отношения к работе российских правоохранительных органов, к представителям христианства и христианской религии в целом.

По ходатайству следователя и решению суда, на период следствия обвиняемые были взяты под стражу. В ходе расследования уголовного дела допрошено более 70 свидетелей, проведен комплекс судебных экспертиз, в числе которых компьютерно-технические, лингвистические, психологические и психолого-психиатрические.

Следствием собрана достаточная доказательственная база и после утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд, — сообщает пресс-служба следственного управления СКР по ХМАО.

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Рубрики: Нижневартовск, Происшествия. Метки: , , , .


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