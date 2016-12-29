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В «Корпорации развития» уволены 4 заместителя генерального директора

Опубликовано: 29 декабря 2016, 22:00 | Служба новостей "ЮграPRO"

evolution

Исполняющим обязанности Генерального директора АО «Корпорация Развития» является Сергей Новицкий, ранее он работал заместителем Сергея Маслова, обвиняемого в хищении миллиарда рублей. Из шести заместителей свою должность сохранил только Виктор Гузь. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Об задержании первых руководителей «Корпорации развития» ранее сообщало «ЮграPRO». По подозрению о хищении одного млрд рублей арестованы руководители АО «Корпорация развития».

Для справки. Акционерами корпорации являются: Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область, Челябинская область, Свердловская область и немецкая компания DB International GMBH.

В составе наблюдательного совета АО «Корпорация развития» от Югры входят Директор департамента промышленности Василий Дудниченко и директор Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа Анатолий Уткин.

Отметим, что Югра владеет блокирующим пакетом акций общества (35,5 процентов).

Рубрики: Экономика. Метки: , , , , , , , , .


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