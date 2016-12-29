В «Корпорации развития» уволены 4 заместителя генерального директора
Опубликовано: 29 декабря 2016, 22:00 | Служба новостей "ЮграPRO"
Исполняющим обязанности Генерального директора АО «Корпорация Развития» является Сергей Новицкий, ранее он работал заместителем Сергея Маслова, обвиняемого в хищении миллиарда рублей. Из шести заместителей свою должность сохранил только Виктор Гузь. Об этом сообщается на официальном сайте компании.
Об задержании первых руководителей «Корпорации развития» ранее сообщало «ЮграPRO». По подозрению о хищении одного млрд рублей арестованы руководители АО «Корпорация развития».
Для справки. Акционерами корпорации являются: Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область, Челябинская область, Свердловская область и немецкая компания DB International GMBH.
В составе наблюдательного совета АО «Корпорация развития» от Югры входят Директор департамента промышленности Василий Дудниченко и директор Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа Анатолий Уткин.
Отметим, что Югра владеет блокирующим пакетом акций общества (35,5 процентов).
Рубрики: Экономика. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, Свердловская область и немецкая компания DB International GMBH, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО, Челябинская область, Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ.
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