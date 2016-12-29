В Афганистане боевики отрубили голову женщине за посещение рынка без мужа

В провинции Сар-э-пул Афганистан боевики отрубили голову женщине за посещение рынка без мужа. Об этом сообщает Middle-East-Pressсо ссылкой на местные власти.

Трагедия произошла в провинции Сар-э-пул, частично контролируемой формирования террористического движения «Талибан». По данным агентства, муж убитой покинул страну несколько дней назад. Женщина направилась за продуктами на рынок в деревне Латти. Ее задержала группа вооруженных мужчин, которые отрубили женщине голову.

Представитель губернатора провинции Сар-э-пул Забиулла Амани напомнил , что движение «Талибан» ранее ввело запрет представительницам женского пола на посещение публичных мест без сопровождения ближайших родственников-мужчин.