В Афганистане боевики отрубили голову женщине за посещение рынка без мужа
Опубликовано: 29 декабря 2016, 10:17 | Служба новостей "ЮграPRO"
В провинции Сар-э-пул Афганистан боевики отрубили голову женщине за посещение рынка без мужа. Об этом сообщает Middle-East-Pressсо ссылкой на местные власти.
Трагедия произошла в провинции Сар-э-пул, частично контролируемой формирования террористического движения «Талибан». По данным агентства, муж убитой покинул страну несколько дней назад. Женщина направилась за продуктами на рынок в деревне Латти. Ее задержала группа вооруженных мужчин, которые отрубили женщине голову.
Представитель губернатора провинции Сар-э-пул Забиулла Амани напомнил , что движение «Талибан» ранее ввело запрет представительницам женского пола на посещение публичных мест без сопровождения ближайших родственников-мужчин.
Рубрики: Происшествия, Страна и Мир. Метки: Афганистан, Талибан.
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