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СМИ: обнаружены деформации лопаток турбины двигателя Ту-154, разбившегося над Чёрным морем

Опубликовано: 29 декабря 2016, 9:53 | Служба новостей "ЮграPRO"

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Специалисты при изучении фрагментов разбившегося самолета Ту-154 над Черным морем обнаружили деформацию лопаток турбины двигателя.

Эксперты межведомственной комиссии по расследованию причин падения Ту-154 Минобороны в Чёрное море изучают фрагменты самолёта, которые спасатели подняли на поверхность. По данным Лайфа, специалистов озадачили повреждения лопаток турбины двигателя. С одной стороны, эта деталь однозначно отвергает версию попадания в турбину птицы, с другой стороны, указывает на то, что, возможно, перед полётом двигатель был неисправен. Теперь повреждённые лопатки турбины будут детально изучены экспертами, после чего они и дадут однозначный ответ, были ли они деформированы при ударе о воду или появились ещё перед крушением, сообщает Лайф.

Рубрики: Страна и Мир. Метки: .


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