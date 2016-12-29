СМИ: обнаружены деформации лопаток турбины двигателя Ту-154, разбившегося над Чёрным морем
Опубликовано: 29 декабря 2016, 9:53 | Служба новостей "ЮграPRO"
Специалисты при изучении фрагментов разбившегося самолета Ту-154 над Черным морем обнаружили деформацию лопаток турбины двигателя.
Эксперты межведомственной комиссии по расследованию причин падения Ту-154 Минобороны в Чёрное море изучают фрагменты самолёта, которые спасатели подняли на поверхность. По данным Лайфа, специалистов озадачили повреждения лопаток турбины двигателя. С одной стороны, эта деталь однозначно отвергает версию попадания в турбину птицы, с другой стороны, указывает на то, что, возможно, перед полётом двигатель был неисправен. Теперь повреждённые лопатки турбины будут детально изучены экспертами, после чего они и дадут однозначный ответ, были ли они деформированы при ударе о воду или появились ещё перед крушением, сообщает Лайф.
Рубрики: Страна и Мир. Метки: Ту-154.
Похожие:
Опубликовано 27 декабря 2016, 12:24
Полеты самолетов Ту-154 приостановлены до выяснения причин авиакатастрофы над Черным морем. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники. Для справки. Ту-154 – трехдвигательный пассажирский самолет для авиалиний средней протяженности, разработанный в 1960 годах в СССР ... Читать полностью >>
Опубликовано 27 декабря 2016, 9:48
Водолазы на дне Черного моря обнаружили один «черный ящик» с разбившегося Ту-154. Об этом сообщает ТАСС. «В ходе поисковых работ под кабиной самолета обнаружен один черный ящик. В ближайшее время он будет извлечен из воды», — рассказал собеседник агентства. ... Читать полностью >>
Опубликовано 27 декабря 2016, 8:57
Самолет Ту-154 в момент касания воды в Черном море двигался на небольшой скорости с неестественно задранным вверх носом, напоминая мотоцикл на одном колесе. Вскоре воздушное судно задело хвостом поверхность моря и быстро затонуло. Об этом сообщает ... Читать полностью >>