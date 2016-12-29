Молния! В Югре погибло 2 ребенка и 1 взрослый в горящем жилом доме

Сегодня ночью в посёлке Солнечный Сургутского района по улице Спортивная ХМАО произошло загорание жилого дома, погибло два ребенка и один взрослый 2 человек пострадало. На тушение выезжали 11 единиц техники и 39 человек от подразделений МЧС. Пожар был ликвидирован в 05:52. В результате пожара есть пострадавшие, сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Югре.

«Предварительно пострадало 5 человек из них трое погибло. Горел двухэтажный деревянный дом. В 05:38 поступило сообщение через 2 минуты расчеты были на пожаре. Буквально через 15 минут обнаружили первого погибшего ребенка, чере десять минут пожар потушили и нашли еще одного погибшего, а через 10 минут в скорую передали еще одного ребенка, и врач скорой уже констатировал смерть. двух пострадавших передали медикам, у одного перелом ноги», — рассказал корреспонденту «ЮграPRO» руководитель пресс-службы главного управления МЧС РФ по Югре Вадим Симоненко.

На месте происшествия работает дознаватель, причина возгорания устанавливается.

И это не первый случай массовой гибели детей на пожаре в Югре. Так «ЮграPRO» писало ранее. В поселке Лянтор Сургутского района ХМАО сегодня ночью в 23 30 пожарные в ходе тушения пожара в дачном доме обнаружили 8 фрагментов сгоревших тел подростков.