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Лучший педагог Нижневартовска

Опубликовано: 29 декабря 2016, 17:46 | Служба новостей "ЮграPRO"

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Ханты-Мансийский банк в Нижневартовске оказал поддержку в организации конкурса «Учитель года».

Традиционный конкурс профессионального мастерства среди учителей, воспитателей, работников дополнительного образования и руководителей образовательных учреждений проходит уже на протяжении почти 20-ти лет. За это время в нем приняли участие более 1000 педагогов города.

В этом году в Нижневартовске участвовали 29 человек в номинациях «Учитель года», «Воспитатель года», «Менеджер в образовании», а также в новой номинации  «Педагог, работающий с детьми с ограниченными возможностями». После трех конкурсных дней жюри определило лучших.

В номинации «Педагог, работающий с детьми с ограниченными возможностями» диплом вручили Ольге Жалниной, педагогу-психологу средней школы № 8. Лучшим воспитателем города признана Надежда Павлова, инструктор по физической культуре детского сада № 44 «Золотой ключик». В номинации «Менеджер в образовании» победу одержал Дмитрий Зайцев, заместитель директора Гимназия № 1. Звания «Учитель года» удостоена Ирина Майер, преподаватель английского языка средней школы № 43.

Вручая награды победителям, заместитель руководителя дирекции Западно-Сибирского филиала банка  «Открытие» в Нижневартовске Виталий Герасименко отметил, что профессия учителя испокон веков считается самой уважаемой и почитаемой: «От учителя, его профессиональных и человеческих качеств во многом зависит судьба детей. И сегодняшний конкурс в очередной раз доказал, что в Нижневартовске есть лидеры, яркие личности, которые не только любят детей, но и умеют учить и учиться всю жизнь, постоянно повышая свой профессиональный уровень».

 

Рубрики: Нижневартовск, Общество. Метки: , , , .


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