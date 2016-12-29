Количество жертв на страшном пожаре в Югре увеличилось до 4. В реанимации скончалась женщина

Сегодня ночью 29 декабря около 5 часов в поселке Солнечный Сургутского района ХМАО произошло возгорание двухэтажного деревянного многоквартирного жилого дома, расположенного по улице Спортивная, д. 3. После ликвидации пожара обнаружено тело женщины и ребенка, еще одна женщина и ребенок скончались в реанимационной палате, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Югре.

По данному факту Сургутским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу организована доследственная проверка. На месте происшествия работают следователи, криминалисты и руководство следственного отдела.Известно, что все погибшие – члены одной семьи, проживавшие в трехкомнатной квартире на первом этаже. По предварительным данным, возгорание произошло в комнате, где спали мать и двое детей, отапливаемой обогревателями. В качестве основных версий следствием рассматривается нарушение правил эксплуатации электрооборудования и неисправная электропроводка.

Отмечается, что с целью установления причины возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза. Также проводится судебно-медицинская экспертиза тел погибших для определения причины их смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.