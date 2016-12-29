АГИТПРОП шагает по стране: в кинотеатрах Югры перед сеансами организован показ антитеррористических видеороликов

В ходе рабочего совещания с руководителями органов управления культурой муниципалитетов Югры, руководителями подведомственных Департаменту культуры округа учреждений, рассмотрен вопрос об активизации размещения антитеррористических материалов в ходе предсеансовых просмотров, а также в эфире региональных и муниципальных средств массовой информации.

По словам руководителя аппарата Антитеррористической комиссии Югры Евгения Лейкома, ситуация с вербовкой в ряды террористических международных формирований, как в автономном округе, так и в других субъектах Российской Федерации, все еще остается весьма актуальной.

Суть работы вербовочной машины позволяют понять данные Антитеррористического центра СНГ: средняя продолжительность жизни боевика ИГИЛ составляет 2 месяца, поэтому вербовщики вынуждены вести свою работу постоянно. Вербовочная активность направлена, прежде всего, на молодежь: средний возраст террориста сейчас составляет 27 лет, террориста-смертника – 24 года. Основным каналом вербовки является интернет. Объём интернет вещания ИГИЛ на русском языке составляет 24 часа в сутки. На это направление террористические организации денег не жалеют!

С целью разъяснения сущности терроризма, его крайней общественной опасности, а также с целью создания механизмов защиты информационного пространства Президентом РФ утвержден Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы. Перед исполнительными органами государственной власти субъектов РФ поставлена задача активнее использовать региональные информационные ресурсы для размещения видеороликов антитеррористического содержания, а также задействовать для этих целей систему кинопроката.

По информации Департамента общественных и внешних связей Югры, в целях оказания профилактического воздействия на потенциально уязвимые категории населения, наиболее подверженные влиянию террористической и экстремистской идеологии, организована демонстрация на региональных и муниципальных телевизионных каналах специально подобранных или созданных документальных фильмов и видеороликов пропагандистского характера. При этом отмечается высокое техническое и содержательное качество агитационных материалов.

«Начинаются новогодние и рождественские праздники, во время которых молодёжь автономного округа будет активно посещать кинотеатры и информационные ресурсы. Поэтому как руководитель аппарата Антитеррористической комиссии обращаюсь к вам с просьбой организовать показ антитеррористических видеороликов перед сеансами показа кинофильмов, а также на региональных и муниципальных каналах телевидения и в сети Интернет для информирования и предупреждения тех, против кого направлена идеологическая атака международного терроризма», — обратился к участникам совещания Евгений Лейком.