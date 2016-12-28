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Жители Югры в послании Колобкову потребовали изменить отношение к детям в спорте

Опубликовано: 28 декабря 2016, 17:10 | Служба новостей "ЮграPRO"

razbivshiysya-avtobus

Ужасающая югорская трагедия, по-видимому, ничему не научила. Жители городов ХМАО бьют тревогу. Неужели кто-то хочет повторения страшного ДТП в котором погибли юные спортсмены из Нефтеюганска?

Напомним, 4 декабря трассу Тюмень — Ханты-Мансийск перекрыли из-за страшного ДТП. Тогда корреспонденты ИА «ЮграPRO» сообщали, что на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в районе поселка Ярки на 925 километре произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие: столкнулись автобус, грузовик и два легковых автомобиля.

Жители Нефтеюганска ХМАО направили петицию на имя министра спорта России Павла Колобкова, и Председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину, в которой горожане выступают с требованием всех причастных к этому ужасному преступлению людей привлекли к ответственности по всей строгости закона, а также кардинально изменить ситуацию и отношение к детям в спорте, отношение к организации и проведению спортивных мероприятий, и к организации перевозки спортсменов всех видов.

«Каким образом они допустили отправить наших детей на верную гибель????? Мы этого никогда забыть и простить не сможем!!!! Как мы можем доверять им своих детей? Ведь у нас у всех есть дети. Мы требуем кардинально изменить ситуацию и отношение к детям в спорте, отношение к организации и проведению спортивных мероприятий, к организации перевозки спортсменов всех видов. Если мы проиграем и действительно не найдём понимания случившийся трагедии значит и все старания наших детей и спортсменов были напрасны, городу стране они просто не нужны!», — говорится в петиции.

В петиции отмечается факт, что юных спортсменов вновь как попало отправили на соревнования уже на следующий день после трагедии под Ханты-Мансийском, унесшей десять детских жизней. Жители города Нижневартовск запечатлели в камеры смартфонов, как сборная юных спортсменов отправляется в путь с местного автовокзала на рейсовом автобусе.

«Меня, как неравнодушного человека, это очень зацепило! Я пришел на автовокзал, это было рано утром — и чуть не упал! Дети с обручами стоят, автобус ждут. Получается, тот же вид спорта и та же дорога. Их везли по той же самой дороге, что и погибших акробатов из «Сибиряка»! Без сопровождения, автобус отправлялся в то время суток, когда на трассе еще темно», — приводит источник слова очевидца.

Факт отправки семерых детей из Нижневартовска на соревнования по художественной гимнастике так же подтвердил один из тренеров команды, отмечается в петиции.

В настоящее время петицию подписали 10 212 человек. Ознакомиться с текстом петиции и подписаться под ней вы можете пройдя по ссылке.

Рубрики: Нефтеюганск, Нижневартовск, Общество, Происшествия, Спорт, Ханты-Мансийский район. Метки: , , , .


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