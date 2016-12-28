Владелец автомойки в Югре держал в «плену» мужчину и заставлял его работать бесплатно

Автомойка в Лянторе прославилась рабовладением, ее владелец обвиняется в незаконном лишении свободы своего соотечественника.

Сотрудники уголовного розыска узнали, что в помещении одной из автомоек г. Лянтора уже более полутора лет проживает 21-летний гражданин Республики Армения, которого владелец автомойки заставляет бесплатно мыть автомобили в счет погашения долга, имеющегося у молодого человека перед хозяином бизнеса.

Оказывается, что молодой человек повредил два автомобиля клиентов мойки и владельцу пришлось выплатить хозяевам машин более 200 тысяч рублей. А чтобы возместить ущерб хозяин автомойки обязал виновного в порче отрабатывать долг – бесплатно мыть машины клиентов и до момента полного погашения долга находиться исключительно на рабочем месте, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по ХМАО.

Теперь против «югорского рабовладельца» возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением» и «самоуправство». По ходатайству следователя и решению суда обвиняемый заключен под стражу.