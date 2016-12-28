В ХМАО из автомобиля пропал 4-летний мальчик, а мать даже не поняла в какой момент потеряла ребенка

Югорчанка привлечена к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

В дежурную часть Мегиона поступило сообщение от мужчины, он встретил на улице плачущего мальчика. Четырехлетний ребенок рассказал, что потерял маму и смог назвать только свое имя и возраст.

Прохожий передал малыша полицейским, которые стали разыскивать его родителей. Стоит сказать, пропавшая мать нашлась в Нижневартовске.

Как оказалось, 40-летняя жительница Мегиона вместе со своим ребенком поехала на машине в соседний город. Сделав там покупки, они вернулись обратно в Мегион. Уже на месте женщина решила заехать ещё в один магазин, а так как ребенок по дороге уснул, она оставила его в автомобиле. Вскоре мальчик проснулся и, не обнаружив маму рядом, отправился её искать. Вернувшаяся из магазина мать поехала дальше, а то, что сына в машине нет, она заметила только около подъезда дома. Растерявшись, мегионка даже не поняла, в какой момент потеряла ребенка из вида, и полагая, что забыла его в магазине в Нижневартовске отправилась незамедлительно туда, попутно сообщив о пропаже сына в УМВД России по Нижневартовску.

В итоге сотрудники полиции вернули ребенка матери. Также в отношении женщины составлен протокол об административном правонарушении по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», сообщает пресс-служба ОМВД России по Мегиону.