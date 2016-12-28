В ХМАО на автозимнике застряли 10 автомобилей
Опубликовано: 28 декабря 2016, 10:41 | Служба новостей "ЮграPRO"
«Центроспас – Югория» сообщает, что накануне мобильный поисково-спасательный отряд Ханты-Мансийска получил сообщение о том, что на автозимнике застряли 10 автомобилей, которые не могут выбраться из снежных завалов самостоятельно.
Спасатели выезжали на 55 км автозимника Ханты-Мансийск – Пырьях, где застряли 10 автомобилей. Отмечается, что люди, находившиеся в автомобилях, в медицинской помощи не нуждались. После уборки снега прибывшей спецтехникой автомобили разъехались, сообщает пресс-служба «Центроспас – Югории».
Рубрики: Общество, Происшествия, Ханты-Мансийский район. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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