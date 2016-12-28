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Столкновение двух иномарок в Югре привело к гибели человека

Опубликовано: 28 декабря 2016, 9:55 | Служба новостей "ЮграPRO"

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В регионе за прошедшие сутки было зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб, 18 человек получили травмы.

Вечером в Нижневартовском районе на 157 километре автодороги «Сургут – Нижневартовск» водитель автомобиля «Вольво» с полуприцепом, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Киа Рио». В результате аварии водитель «Киа» погиб на месте происшествия, а его пассажиры получили телесные повреждения.

Кроме этого, ДТП с пострадавшими произошло накануне утром в Нягани. На перекрестке улиц Ленинградская и Пионерская «Форд Фокус» столкнулся с автомобилем «Хендай Санта Фе». В результате, водители обоих транспортных средств и пассажир «Форда» получили травмы различной степени тяжести.

В Ханты-Мансийском районе около 17:30 на 49 километре автодороги «Иртыш» 31-летний водитель автомобиля «Митцубиси L200» наехал на стоящий на обочине грузовой автомобиль «ДАФ ФТХ». В результате столкновения пострадали водитель легкового автомобиля и его 27-летний пассажир, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Югре.

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Рубрики: Нижневартовский район, Нягань, Происшествия, Ханты-Мансийский район. Метки: , , , .


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