Продавец гашиша в ХМАО сядет на 8 лет «за решетку»

«Я пришел на автовокзал, это было рано утром - и чуть не упал! Дети с обручами стоят, автобус ждут. Получается, тот же вид спорта и та же дорога. Их везли по той же самой дороге, что и погибших акробатов из "Сибиряка"! Без сопровождения, автобус отправлялся в то время суток, когда на трассе еще темно»... Читать полностью >>