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Продавец гашиша в ХМАО сядет на 8 лет «за решетку»

Опубликовано: 28 декабря 2016, 16:30 | Служба новостей "ЮграPRO"

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Житель Нефтеюганска осуждён за сбыт наркотических средств.

По двум статьям югорчанина признал виновным Нефтеюганский суд   – это «незаконный сбыт наркотических средств и незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств».

Суду были представлены исчерпывающие доказательства того, что нефтеюганец приобрел наркотическое средство – гашиш. Часть наркотиков ему удалось продать, а оставшуюся он хранил при себе.

Полицейские пресекли незаконную деятельность и изъяли наркотик из незаконного оборота.

Суд назначил виновному наказание в виде 8 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.

 

Рубрики: Нефтеюганск. Метки: , , , .


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