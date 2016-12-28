Продавец гашиша в ХМАО сядет на 8 лет «за решетку»
Опубликовано: 28 декабря 2016, 16:30 | Служба новостей "ЮграPRO"
Житель Нефтеюганска осуждён за сбыт наркотических средств.
По двум статьям югорчанина признал виновным Нефтеюганский суд – это «незаконный сбыт наркотических средств и незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств».
Суду были представлены исчерпывающие доказательства того, что нефтеюганец приобрел наркотическое средство – гашиш. Часть наркотиков ему удалось продать, а оставшуюся он хранил при себе.
Полицейские пресекли незаконную деятельность и изъяли наркотик из незаконного оборота.
Суд назначил виновному наказание в виде 8 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.
Рубрики: Нефтеюганск. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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