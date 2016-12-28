Предприниматели Югры получили бизнес-окна
Опубликовано: 28 декабря 2016, 13:55 | Служба новостей "ЮграPRO"
В многофункциональном центре (МФЦ) Югры открылись два окна по обслуживанию предпринимателей.
«До конца 2017 года бизнес-окна будут работать в 18 муниципальных образованиях автономного округа, МФЦ для бизнеса поможет и дальше развивать предпринимательство и станет надежным инструментом создания благоприятной среды для организации и ведения бизнеса в автономном округе», — заявил директор департамента информационных технологий Югры Павел Ципорин.
Открытие таких «окон» – важный шаг в работе по созданию условий для развития бизнеса. Как уточнили в департаменте экономического развития Югры, бизнес-окна могут обратиться как действующие предприниматели, так и лица, планирующие открыть свое дело. Здесь им помогут при открытии, получении субсидий и грантов, регистрации права на недвижимость, получении лицензии и по другим вопросам.
Рубрики: Экономика. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
Похожие:
Опубликовано 28 декабря 2016, 11:38
По иску прокурора Нижневартовска суд взыскал в доход государства более 13 млн рублей ущерба, причиненного налоговым преступлением. Вступил в законную силу приговор Нижневартовского городского суда, где бывший директор ООО «Эль-Капитан» (оптово-торговая компания) Иван Шустов признан виновным ... Читать полностью >>
Опубликовано 28 декабря 2016, 11:05
По поручению губернатора Югры Натальи Комаровой семье Дарьи Трофимовой, погибшей в авиакатастрофе над Черным морем 25 декабря, будет оказана материальная помощь в размере 1 млн. рублей. Выплата будет произведена из резервного фонда Правительства автономного округа. Отметим, ... Читать полностью >>
Опубликовано 28 декабря 2016, 10:41
«Центроспас – Югория» сообщает, что накануне мобильный поисково-спасательный отряд Ханты-Мансийска получил сообщение о том, что на автозимнике застряли 10 автомобилей, которые не могут выбраться из снежных завалов самостоятельно. Спасатели выезжали на 55 км автозимника Ханты-Мансийск – ... Читать полностью >>