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Предприниматели Югры получили бизнес-окна

Опубликовано: 28 декабря 2016, 13:55 | Служба новостей "ЮграPRO"

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В многофункциональном центре (МФЦ) Югры открылись два окна по обслуживанию предпринимателей.

«До конца 2017 года бизнес-окна будут работать в 18 муниципальных образованиях автономного округа, МФЦ для бизнеса поможет и дальше развивать предпринимательство и станет надежным инструментом создания благоприятной среды для организации и ведения бизнеса в автономном округе», — заявил директор департамента информационных технологий Югры Павел Ципорин.

Открытие таких «окон» – важный шаг в работе по созданию условий для развития бизнеса. Как уточнили в департаменте экономического развития Югры, бизнес-окна могут обратиться как действующие предприниматели, так и лица, планирующие открыть свое дело. Здесь им помогут при открытии, получении субсидий и грантов, регистрации права на недвижимость, получении лицензии и по другим вопросам.

Рубрики: Экономика. Метки: , , , .


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