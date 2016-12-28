Инженер в Югре похитила у нефтяной организации, в которой работала, более 13 млн рублей

В Когалыме будут судить работника организации за растрату денежных средств.

Прокуратура уже готова к суду по уголовному делу в отношении ведущего инженера ООО «Мастер-Нефть». Женщина обвиняется по части 4 статьи 160 УК РФ, а именно, растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Следствием установлено, что работник более двух лет, действуя вопреки интересам организации в корыстных целях, растрачивала вверенные ей деньги, путем завышения объемов израсходованных химических реагентов.

Сумма похищенных денег составила более 13 млн. рублей.

Отметим, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения, сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.