Глава Татарстана Минниханов в отличии от Комаровой выступил против изъятия у регионов части налога на прибыль

Глава Татарстана Рустам Минниханов раскритиковал федеральный центр, забирающий деньги у регионов-доноров ради выплаты дотаций экономически слабым регионам и одновременно лишающий благополучные субъекты федерации финансирования в рамках федеральных программ, сообщает «Татар-Информ». Бюджеты Югры, Москвы и Санкт-Петербурга и Татарстана понесут большие потери от действий правительства РФ.

«В одностороннем порядке принимается решение на федеральном уровне. Никаких согласований! Плюс еще есть попытка изменить соотношение по софинансированию: те, кто хорошо работает, вообще не должны получать федеральных субсидий. Это вообще глупости! Куда страна идет? Мы же федеративное государство! Как это мы не можем участвовать в федеральных программах? Это непродуманное решение. Мы свое мнение по этому поводу говорим,» — заявил глава Республики Татарстан.

«Огромные суммы теряют Москва, Югра, Санкт-Петербург и мы, раскулачивание уже было, и мы знаем последствия», — посетовал Рустам Минниханов .

Для справки. В конце сентября правительство РФ приняло решение о дополнительном изъятии у регионов части налога на прибыль. Если раньше из его ставки в 20% у регионов оставалось 18%, то теперь они получат лишь 17%. Регионами-донорами в 2016 году в России являются: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Республика Татарстан, Свердловская, Челябинская, Тюменская области, Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО и Ямало-Ненецкий АО.

Основными получателями дотаций из центра в этом году были: Чеченская Республика, Дагестан, Ингушетия, Крым и Севастополь.