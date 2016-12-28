Экс-директор ООО «Эль-Капитан» в Югре уклонился от налогов на сумму более 13 млн рублей
Опубликовано: 28 декабря 2016, 11:38 | Служба новостей "ЮграPRO"
По иску прокурора Нижневартовска суд взыскал в доход государства более 13 млн рублей ущерба, причиненного налоговым преступлением.
Вступил в законную силу приговор Нижневартовского городского суда, где бывший директор ООО «Эль-Капитан» (оптово-торговая компания) Иван Шустов признан виновным в совершении преступления по статье «уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере».
Стало известно, что на протяжении двух лет Шустов, являясь руководителем компании, вносил в бухгалтерские документы ложные сведения об объёмах поставок продукции для предприятия, в итоге он уклонился от уплаты налогов в сумме свыше 13 млн рублей.
Прокурор обратился в суд, где иск был удовлетворён в полном объёме, сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.
Рубрики: Нижневартовск, Общество. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ООО «Эль-Капитан», Прокуратура Югры.
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