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Экс-директор ООО «Эль-Капитан» в Югре уклонился от налогов на сумму более 13 млн рублей

Опубликовано: 28 декабря 2016, 11:38 | Служба новостей "ЮграPRO"

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По иску прокурора Нижневартовска суд взыскал в доход государства более 13 млн рублей ущерба, причиненного налоговым преступлением.

Вступил в законную силу приговор Нижневартовского городского суда, где бывший директор ООО «Эль-Капитан» (оптово-торговая компания) Иван Шустов признан виновным в совершении преступления по статье «уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере».

Стало известно, что на протяжении двух лет Шустов, являясь руководителем компании, вносил в бухгалтерские документы ложные сведения об объёмах поставок продукции для предприятия, в итоге он уклонился от уплаты налогов в сумме свыше 13 млн рублей.

Прокурор обратился в суд, где иск был удовлетворён в полном объёме, сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.

Рубрики: Нижневартовск, Общество. Метки: , , , .


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