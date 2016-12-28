1 млн рублей поручила Наталья Комарова выплатить семье югорчанки, погибшей в авиакатастрофе над Черным морем

По поручению губернатора Югры Натальи Комаровой семье Дарьи Трофимовой, погибшей в авиакатастрофе над Черным морем 25 декабря, будет оказана материальная помощь в размере 1 млн. рублей. Выплата будет произведена из резервного фонда Правительства автономного округа.

Отметим, Дарья Трофимова проживала в Югре до 2014 года, окончила Центр искусств для одаренных детей Севера, в поселке Сорум Белоярского района живёт ее мать, сообщает пресс-центр Правительства Югры.

Как корреспонденты информационного агентства «ЮграPRO» сообщали ранее, югорчанка Дарья Трофимова трагически погибла во время крушения самолета ТУ-154, летевшего в Сирию. Дарья была артисткой, она в составе ансамбля должна была выступить с новогодним поздравлением перед российскими военнослужащими.

«Дарья Трофимова (Концедайло) закончила Центр искусств для одаренных детей Севера в 2009 году. Она прошла у нас две ступени обучения: сначала интернат, затем колледж. Родом она была либо из Березово, либо из Белоярского, точно не скажу. Дарья обучалась на хореографическом отделении. Она была у нас исполнительницей талантливой, способной, танцевала большой репертуар, умничка, такая ответственная девочка. Ей не было и 30 лет»,- сообщила корреспонденту «ЮграPRO» преподаватель хореографического отделения Центра искусств для одаренных детей Севера Оксана Иванова.