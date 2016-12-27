В Югре за незаконную рубку семи сосен гражданин может лишиться свободы на 2 года
Опубликовано: 27 декабря 2016, 11:11 | Служба новостей "ЮграPRO"
В Сургутском районе ХМАО полицейскими в лесном массиве на 26 километре автодороги «Сургут – Лянтор» задержан гражданин, который спилил семь сосен. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 260 уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная рубка лесных насаждений).
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет со штрафом до двухсот тысяч рублей.
Рубрики: Общество, Сургутский район. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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