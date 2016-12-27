В Югре за незаконную рубку семи сосен гражданин может лишиться свободы на 2 года

В Сургутском районе ХМАО полицейскими в лесном массиве на 26 километре автодороги «Сургут – Лянтор» задержан гражданин, который спилил семь сосен. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 260 уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная рубка лесных насаждений).

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет со штрафом до двухсот тысяч рублей.