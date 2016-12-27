В Югре мультидисциплинарная бригада врачей провела уникальную операцию
Опубликовано: 27 декабря 2016, 9:19 | Служба новостей "ЮграPRO"
В Сургутской травмотологической больнице нейрохирурги провели сложнейшую операцию. Хирурги заменили онкологическому больному позвонок, который был почти полностью разрушен метастазом.
«Операция проводится в два этапа и выполняется мультидисциплинарной бригадой врачей. При такой патологии велика вероятность большой кровопотери, что может даже привести к гибели пациента», — рассказал нейрохирург больницы Роман Касич.
Отмечается, что операция проводилась в два этапа: Первый этап – эмболизация сосудов, питающих раковую опухоль на позвоночнике. Второй – замена позвонка.
Операцию, которая продолжалась в течении семи часов, исполнял Роман Касич.
Рубрики: Общество, Сургут. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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