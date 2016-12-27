В Югре мультидисциплинарная бригада врачей провела уникальную операцию

В Сургутской травмотологической больнице нейрохирурги провели сложнейшую операцию. Хирурги заменили онкологическому больному позвонок, который был почти полностью разрушен метастазом.

«Операция проводится в два этапа и выполняется мультидисциплинарной бригадой врачей. При такой патологии велика вероятность большой кровопотери, что может даже привести к гибели пациента», — рассказал нейрохирург больницы Роман Касич.

Отмечается, что операция проводилась в два этапа: Первый этап – эмболизация сосудов, питающих раковую опухоль на позвоночнике. Второй – замена позвонка.

Операцию, которая продолжалась в течении семи часов, исполнял Роман Касич.