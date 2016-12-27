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В Югре громкая отставка! Увольняется директор департамента городского хозяйства Сургута Вадим Кочетков

Опубликовано: 27 декабря 2016, 12:34 | Служба новостей "ЮграPRO"

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Директор департамента городского хозяйства администрации Сургута Вадим Кочетков 30 декабря 2016 года уходит в отставку. Исполнять обязанности директора будет Константин Карпеткин. Об этом сообщил сотрудник департамента.

«Вадим Владимирович увольняется, у него 30 декабря последний рабочий день, исполнять обязанности директора будет его заместитель Карпеткин Константин Юрьевич», — рассказала корреспонденту «ЮгруPRO» cотрудник департамента городского хозяйства Сургута.

Напомним, что Вадим Кочетков был назначен на должность директора в октябре 2013 года.

Рубрики: Общество, Сургут.


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