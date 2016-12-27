В Югре громкая отставка! Увольняется директор департамента городского хозяйства Сургута Вадим Кочетков

Еще из рубрики "Сургут":

В Югре мультидисциплинарная бригада врачей провела уникальную операцию В Сургутской травмотологической больнице нейрохирурги провели сложнейшую операцию. Хирурги заменили онкологическому больному позвонок, который был почти полностью разрушен метастазом. «Операция проводится в два этапа и выполняется мультидисциплинарной бригадой врачей. При такой патологии велика вероятность большой кровопотери, что ... Читать полностью >>

В экономической столице Югры горел жилой дом В городе Сургуте ХМАО на улице Привокзальная произошло возгорание в подъезде жилого дома. На место происшествия выезжала пожарная машина и 5 человек личного состава от подразделений МЧС. В результате пожара пострадавших не было, сообщает пресс-служба главного ... Читать полностью >>