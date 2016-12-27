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В экономической столице Югры горел жилой дом

Опубликовано: 27 декабря 2016, 8:36 | Служба новостей "ЮграPRO"

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В городе Сургуте ХМАО на улице Привокзальная произошло возгорание в подъезде жилого дома. На место происшествия выезжала пожарная машина и 5 человек личного состава от подразделений МЧС. В результате пожара пострадавших не было, сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу.

В результате пожара пострадавших не было. Причина пожара устанавливается. На месте работает дознаватель.

В Югре за 2016 год  произошло 1321 пожар, погибло 37 человек, получили травмы 96 человек. За тот же период 2015 года произошло 1383 пожара, погибло 40 человек, пострадало 102 человека. Об этом рассказал корреспонденту «ЮграPRO» руководитель пресс-службы главного управления МЧС РФ по Югре Вадим Симоненко.

Рубрики: Происшествия, Сургут. Метки: , , , .


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Комментарии

  1. Бездомный бродяга:
    27 декабря 2016 в 08:46

    Вы писаки что лепите штампы а Ханты столица чиновников выходит …………

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