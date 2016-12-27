В экономической столице Югры горел жилой дом
Опубликовано: 27 декабря 2016, 8:36 | Служба новостей "ЮграPRO"
В городе Сургуте ХМАО на улице Привокзальная произошло возгорание в подъезде жилого дома. На место происшествия выезжала пожарная машина и 5 человек личного состава от подразделений МЧС. В результате пожара пострадавших не было, сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу.
В результате пожара пострадавших не было. Причина пожара устанавливается. На месте работает дознаватель.
В Югре за 2016 год произошло 1321 пожар, погибло 37 человек, получили травмы 96 человек. За тот же период 2015 года произошло 1383 пожара, погибло 40 человек, пострадало 102 человека. Об этом рассказал корреспонденту «ЮграPRO» руководитель пресс-службы главного управления МЧС РФ по Югре Вадим Симоненко.
Рубрики: Происшествия, Сургут. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
Похожие:
Опубликовано 27 декабря 2016, 9:19
В Сургутской травмотологической больнице нейрохирурги провели сложнейшую операцию. Хирурги заменили онкологическому больному позвонок, который был почти полностью разрушен метастазом. «Операция проводится в два этапа и выполняется мультидисциплинарной бригадой врачей. При такой патологии велика вероятность большой кровопотери, что ... Читать полностью >>
Опубликовано 26 декабря 2016, 22:30
Сегодня в Ханты-Мансийске ХК «Югра» выиграл команду «Сибирь» со счётом 3:2. В конце первого периода Евгений Артюхов вывел «Сибирь» вперед. Во стором периоде Александр Артюхин и Роман Людучин вывели «Югру» вперед. В обоих голах поучаствовал капитан ... Читать полностью >>
Опубликовано 26 декабря 2016, 16:40
Югорчанка Дарья Трофимова трагически погибла во время крушения самолета ТУ-154, летевшего в Сирию. Дарья была артисткой, она в составе ансамбля должна была выступить с новогодним поздравлением перед российскими военнослужащими. Погибшая югорчанка закончила в Ханты-Мансийске Центр искусств ... Читать полностью >>
Вы писаки что лепите штампы а Ханты столица чиновников выходит …………