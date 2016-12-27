Самолет Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота» с 1 июля 2017 будет летать из Ханты-Мансийска в Москву
Опубликовано: 27 декабря 2016, 13:14 | Служба новостей "ЮграPRO"
Самолет Sukhoi Superjet 100 с 1 июля 2017 будет совершать полеты по маршруту Ханты-Мансийск – Москва — Ханты-Мансийск. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании «Аэрофлот».
Самолет будет вылетать из Ханты-Мансийска 03:35 по местному времени, прилет в Москву 04:45 по московскому времени. Вылет из Москвы 21:30, прилет в столицу Югры 02:25.
Отмечается, что уже открыта продажа билетов.
Билет из Ханты-Мансийска до Москвы в настоящее время стоит 6 500 рублей!
Рубрики: Общество, Ханты-Мансийск. Метки: "Аэрофлот", Москва, новости ХМАО, Новости Югры, Ханты-Мансийск, ХМАО, Югра.
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