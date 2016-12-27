Самолет Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота» с 1 июля 2017 будет летать из Ханты-Мансийска в Москву

Самолет Sukhoi Superjet 100 с 1 июля 2017 будет совершать полеты по маршруту Ханты-Мансийск – Москва — Ханты-Мансийск. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании «Аэрофлот».

Самолет будет вылетать из Ханты-Мансийска 03:35 по местному времени, прилет в Москву 04:45 по московскому времени. Вылет из Москвы 21:30, прилет в столицу Югры 02:25.

Отмечается, что уже открыта продажа билетов.

Билет из Ханты-Мансийска до Москвы в настоящее время стоит 6 500 рублей!