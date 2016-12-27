Приостановлены все полеты самолетов Ту-154
Опубликовано: 27 декабря 2016, 12:24 | Служба новостей "ЮграPRO"
Полеты самолетов Ту-154 приостановлены до выяснения причин авиакатастрофы над Черным морем. Об этом сообщает «Итерфакс» со ссылкой на собственные источники.
Для справки. Ту-154 – трехдвигательный пассажирский самолет для авиалиний средней протяженности, разработанный в 1960 годах в СССР в конструкторском бюро Туполева для замены устаревшего Ту-104.
Первый полет на Ту-154 был выполнен 3 октября 1968 года. За время серийного производства с 1968 по 1998 было выпущено 935 самолетов. Темп выпуска иногда достигал 5 машин в месяц. С 1998 по 2010 годы велось мелкосерийное производство самолетов Ту-154М (модернизированный) на самарском заводе Авиакор.
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