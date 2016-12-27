Под кабиной Ту-154 обнаружен бортовой самописец

Водолазы на дне Черного моря обнаружили один «черный ящик» с разбившегося Ту-154. Об этом сообщает ТАСС.

«В ходе поисковых работ под кабиной самолета обнаружен один черный ящик. В ближайшее время он будет извлечен из воды», — рассказал собеседник агентства.

Напомним, что самолет Ту-154 МО РФ потерпел авиакатастрофу утром в воскресенье, 25 декабря, в 1,5 км от береговой линии неподалеку от Сочи. Он вылетел из подмосковного аэропорта Чкаловский в Адлер, где совершил дозаправку для дальнейшей переправки в сирийскую Латакию. На борту военного самолета Ту-154 МО РФ вместе с членами экипажа находились 92 человека: коллектив ансамбля песни и пляски им. Александрова, который насчитывал 64 артистов, военнослужащие оборонного Минобороны и девять журналистов — съемочные группы «Первого канала», НТВ и телеканала «Звезда». Все они следовали на авиабазу Хмеймим в Сирию для того, чтобы поздравить российских военных с наступающим Новым Годом.