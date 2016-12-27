Очевидец падения Ту-154 в Черном море: самолет с задранным вверх носом задел хвостом воду

Самолет Ту-154 в момент касания воды в Черном море двигался на небольшой скорости с неестественно задранным вверх носом, напоминая мотоцикл на одном колесе. Вскоре воздушное судно задело хвостом поверхность моря и быстро затонуло. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на показания сотрудника береговой охраны пограничных войск ФСБ.

Отмечается, что эти показания подтверждают версию об ошибке пилотирования. Как предполагается, самолёт мог упасть после того, как экипаж при взлёте вывел воздушное судно на закритические углы атаки. Как отмечается, отрыв от полосы произошёл на штатной скорости в 345 км/ч. Но уже через несколько секунд после подъёма воздушное судно стало терять высоту. Не исключается, что пилоты могли слишком энергично начать поднимать самолёт. Но технические факторы также считают возможными. Среди них — перегрузка самолёта.