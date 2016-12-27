Мексиканская авиакомпания «Interjet» приостановила полеты самолетов Sukhoi Superjet 100
Опубликовано: 27 декабря 2016, 16:19 | Служба новостей "ЮграPRO"
Мексиканская авиакомпания «Interjet» приостановила полеты российских самолетов Sukhoi Superjet 100. Российские авиавласти попросили всех эксплуатантов Sukhoi Superjet 100 провести проверку самолетов, сообщает пресс-служба Interjet.
Отмечается, что Росавиация потребовала провести проверку стабилизаторов SSJ-100, эксплуатирующихся в РФ, в связи с дефектом, выявленным авиакомпанией «ИрАэро». Речь шла о дефекте «проушин верхних и нижних поясов установочных узлов стабилизатора».
По результатам проверки Росавиация приостановила эксплуатацию нескольких SSJ-100, в том числе «Аэрофлота».
Для справки. Interjet — первый зарубежный эксплуатант SSJ-100, в ее парке 22 российских лайнера. Всего по заключенному с компанией контракту предполагается поставка 30 самолетов.
Рубрики: Страна и Мир, Экономика. Метки: Interjet, SSJ-100, Sukhoi Superjet 100, ИрАэро, Росавиация.
Похожие:
Опубликовано 16 марта 2016, 15:24
Федеральная налоговая служба России подала 15 марта 2016 года в Арбитражный суд Москвы заявление о признании авиакомпании «Когалымавиа» банкротом. Такая информация содержится в материалах сайта «Электронное правосудие». «После трагических событий на Синайском полуострове у компании фактически ... Читать полностью >>
Опубликовано 14 октября 2015, 17:56
В Росавиации категорически не согласны с выводами доклада Совета по безопасности Нидерландов о катастрофе самолета Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines в 2014 году. Об этом заявил замглавы ведомства Олег Сторчевой, сообщает ТАСС. «Складывается впечатление, что вместо последовательного ... Читать полностью >>
Опубликовано 15 октября 2013, 16:33
Российский авиарынок замедлил свой рост впервые после кризиса. В сентябре пассажиропоток компаний увеличился на 8,4% против 15% в прошлом году, пишет «Коммерсантъ». По данным Росавиации, снижение темпов роста зафиксировано и по итогам января-сентября: 14,5% против 15,2% ... Читать полностью >>