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Мексиканская авиакомпания «Interjet» приостановила полеты самолетов Sukhoi Superjet 100

Опубликовано: 27 декабря 2016, 16:19 | Служба новостей "ЮграPRO"

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Мексиканская авиакомпания «Interjet» приостановила полеты российских самолетов Sukhoi Superjet 100. Российские авиавласти попросили всех эксплуатантов Sukhoi Superjet 100 провести проверку самолетов, сообщает пресс-служба Interjet.

Отмечается, что Росавиация потребовала провести проверку стабилизаторов SSJ-100, эксплуатирующихся в РФ, в связи с дефектом, выявленным авиакомпанией «ИрАэро». Речь шла о дефекте «проушин верхних и нижних поясов установочных узлов стабилизатора».

По результатам проверки Росавиация приостановила эксплуатацию нескольких SSJ-100, в том числе «Аэрофлота».

Для справки. Interjet — первый зарубежный эксплуатант SSJ-100, в ее парке 22 российских лайнера. Всего по заключенному с компанией контракту предполагается поставка 30 самолетов.

Рубрики: Страна и Мир, Экономика. Метки: , , , , .


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