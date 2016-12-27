Лидер отделения ЛДПР Югры Виктор Сысун: «Произошел явный «сбой» в системе управления автономным округом, в результате, которого в ДТП под Ханты-Мансийском погибло 10 детей»

Здоров наш округ или болен, а если болен, то насколько тяжело, и каковы шансы на выздоровление корреспондент Информационно-аналитического агентства «ЮграPRO» решил выяснить у депутата окружной Думы, лидера регионального отделения либеральной-демократической партии России (ЛДПР) Виктора Сысуна.

«Пока гром не грянет, русский мужик не перекрестится». Да, такова «сермяжная правда» нашей с вами российской действительности. А когда грянул, то перекрестились, оглянулись и ужаснулись. Таким «громом», прогремевшим для жителей Югры в последний месяц года, оказалась трагедия на морозной заснеженной трассе, где закончилась, еще толком и не начавшись, жизнь 10 юных спортсменов и 2 сопровождавших их тренеров. Как позже выяснилось, из девяти муниципалитетов, из которых выезжали в г. Ханты-Мансийск на соревнования по акробатике юные спортсмены, заявки в ГИБДД на их сопровождение поступили только от двух (!) муниципалитетов. То есть лица, организовавшие доставку детей к месту соревнований из семи муниципальных образований, не подали соответствующих заявок. Ясно, что такая массовая недисциплинированность, безответственность ответственных лиц не может квалифицироваться как простая халатность, а тем более случайность. Если в округе до этого случая не обращали внимания на вопросы безопасности детей, то это, мягко говоря, – явный «сбой» в системе управления округом, за который ответственность несет никто иной, как губернатор. Так что, по логике, и спрашивать нужно с губернатора: именно он отвечает за все, что творится на его территории, на его земле, а тем более в его высшем управленческом ведомстве, где армия высокооплачиваемых замов и замзамов, помощников и советников курирует каждую клеточку сложного «организма», который называется Ханты-Мансийский автономный округ. Сбой работы только одного органа, может вызвать болезнь и даже смерть всего организма. А если таких «болячек» много?

Кор.: В СМИ появилась информация, что возбуждено уголовное дело на заместителя губернатора Павла Сидорова, а какой информацией располагаете вы?

Ответ: Вопрос — сложный и долгий. Деятельность Павла Петровича на протяжении работы Думы всех созывов, в том числе, и предыдущей вызывала у нас тревогу. По поводу уголовного дела — это вопрос к правоохранительным органам. У меня есть информация, что расследование ведется, и по его итогам правоохранительные органы будут выносить какое-либо решение. А вот в отношении самого Павла Петровича мы считаем, что он является не самым эффективным государственным менеджером, и поэтому требуем его отставки. Вопросов, подвигнувших нас сделать это, — много, в том числе, и нашумевшая коррупционная«история», которая произошла в Департаменте экономического развития Югры. Там два сотрудника уже были привлечены к уголовной ответственности. Но и на сегодняшний день — не все в порядке с инвестиционной политикой: много вопросов к Фондам, которые курируются Департаментом по экономической политике. Их структуры тратят на свое содержание практически столько же средств, сколько они выделяют на поддержку тех предпринимателей, для оказания помощи которым и были созданы.

Кор.: Почему фракция ЛДПР впервые поддержала бюджет на 2017 год?

Ответ: Это было не спонтанное решение, мы к нему долго шли, на протяжении всех созывов. Мы никогда бюджет не поддерживали,потому что когда мы вносили свои предложения,их не учитывали. В этот раз на основании того, что наши предложения по поддержке незащищенных слоев населения были учтены, мы и решили нынешний проект бюджета поддержать.

Кор.: Как вы считаете, оправданы ли льготы нефтяным компаниям, которые им дает правительство Югры, и которые приводят к потерям доходной части бюджета, по некоторым данным, до 20 млрд рублей?

Ответ: Мы считаем, что эти льготы не оправданы, и необходимо пересмотреть соглашение между нефтяными компаниями и правительством Югры. В этом соглашении записано, что льготы даются для того, чтобы не снижалось количество добываемой нефти. Но мы знаем, что все последние годы нефтяные компании неуклонно снижают добычу углеводородов. На наш взгляд, льготы нужно давать нефтяным компаниям для добычи трудноизвлекаемой нефти. Только такие льготы будут стимулировать нефтяную отрасль.

Кор.: По какой причине ЛДПР поддержала все инициативы «Единой России» в части распределения должностей в Думе – заместителями председателя Думы и председателями всех комитетов стали члены партии ЕР, но ни разу члены партии ЛДПР не проголосовали против?

Ответ: В этом отношении давайте будем искренними: все заявления, которые были написаны нашими депутатами, были удовлетворены: члены нашей партии стали заместителями комитетов по экономической политике, по бюджету и по законодательству.

Кор.: Считаете ли вы, что Наталия Комарова несет личную ответственность за гибель детей в ДТП под Ханты-Мансийском, и поддерживаете ли вы предложение Жириновского отправить ее в отставку?

Ответ: Нельзя увязывать предложение нашего лидера об отставке нынешнего губернатора только с этим несчастным случаем. Мы об этом уже говорим не первый день и даже не первый год. Уже было обращение в суд по этому вопросу. При этом мы имеем в виду совокупность факторов, которая должна привести к логическому завершению ее деятельности. В какой-то части она как руководитель региона ответственна за то, что не была организована в регионе качественная перевозка детей, что и привело к трагедии, но эта ответственность — косвенная. Конечно, в большей части вопросы должны адресоваться к ГИБДД, каким образом водитель фуры проехал все посты ГИБДД, будучи лишенным права на вождение автомобиля полгода назад. Да, мы поддерживаем заявление Владимира Жириновского об отставке Комаровой, но, в основном, в связи с тем, что в Югре — масса вопросов, которые решаются неэффективно.

Кор.: Как вы оцениваете решение Василия Романицы перевести руководителя ГИБДД г. Нефтеюганска, на котором также немалая доля вины за гибель детей, в Сургут на ту же должность?

Ответ: Насколько мне известно, решение о переводе было принято задолго до трагедии. В отношении того, какая на нем доля вины за автокатастрофу, должно быть проведено полное расследование, и уже после этого, если потребуется, внести изменения в кадровую политику.

Кор.: Недавно произошло долгожданное, неоднократно переносимое мероприятие – выступление губернатора Натальи Комаровой с Посланием к Законодательному собранию округа? Насколько Ваши ожидания совпали с тем, что было в Послании?

Ответ: Вы знаете, очень хотелось позитивного напутствия, способного запустить процесс экономического развития округа. Очень боялся, что мои ожидания не оправдаются и Послание будет «завязано»исключительно на события, которые произошли в 2016 году, в том числе последний случай с гибелью детей, то есть вместо напутствия превратиться в отчет, победный рапорт.

К счастью, этого не произошло. Наталья Владимировна постаралась охватить все сферы деятельности югорчан, был большой блок, касающийся инвестиционной политики, по образованию, по медицине. Наша фракция поддерживает объявление следующего года в округе Годом здоровья. Кроме того, я бы выделил большой блок задач, поставленный перед муниципальными образованиями в части формирования жилищной политики в каждом муниципалитете, так как переселение из ветхого и аварийного жилья является основной задачей в округе, которая в ближайшей перспективе вряд ли будет решена. Скорее всего, заниматься ею придется не одно десятилетие, а для этого нужны не только деньги, менять нужно подходы к ее решению.