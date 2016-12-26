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За прошедшие выходные ДТП на трассах в Югре привели к травмам 25 человек

Опубликовано: 26 декабря 2016, 12:18 | Служба новостей "ЮграPRO"

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Пресс-служба Госавтоинспекции сообщает, что за 23, 24 и 25 декабря в Югре было зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий, в которых 25 человек получили различные травмы, в том числе четверо несовершеннолетних.

Так в Пыть-Яхе водитель автомобиля «Лада Ларгус» не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося «КамАЗа» и столкнулся с ним. В результате ДТП три пассажира «Лады» получили травмы.

А в Ханты-Мансийском районе на 138 километре автодороги «Югра» водитель «Тойоты Хайлендр» не справился с управлением, съехал в правый кювет, после чего автомобиль опрокинулся. В результате произошедшего водитель и двое пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

Также ДТП зафиксировано в Кондинском районе: водитель «Рено SR», на 213 километре автодороги «Юг», наехал на стоящий на обочине «Опель Цефира». В результате ДТП за медицинской помощью обратились три пассажира «Рено», сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Югре.

Рубрики: Кондинский район, Происшествия, Пыть-Ях, Ханты-Мансийский район. Метки: , , , .


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