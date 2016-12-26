Югра в трауре, а в Шапше гулянка

В связи с трагедией 4 декабря 2016 года, в которой погибли 12 человек, Губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала Распоряжение об отмене развлекательных мероприятий. В соответствии с документом торжественная церемония вручения государственных наград Российской Федерации, наград и почетных званий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры перенесена на 23 декабря.

Однако, последовали примеру губернатора региона не все. Игнорируя это распоряжение, Глава сельского поселения Шапша (Ханты-Мансийский район) госпожа Овчерюкова 16 декабря организовала общепоселковую пьянку, посвященную 86-летию образования Югры. Это мероприятие она проводит уже девятый год, со дня ее выбора главой сельского поселения Шапша. На традиционную гулянку людей привозят и с Ярков, и с Зенково. Ежегодно приглашаются и награждаются: работники сельской администрации, ее приближенные.

Сама Любовь Овчерюкова не отрицает, что мероприятие на самом деле проходило 16 декабря.

«Мы собираемся каждый год, это было девятое наше традиционное мероприятие. Цель – собрать людей, чтобы друг друга знали, потому что две территории объединились в 2006 году, а друг друга никогда не знали – базьяновская территория и шапшинская территория. Поэтому мы стали собирать людей, чтоб узнать кто как трудиться, как живется семьям. Мы награждали людей благодарственным письмом Главы за достижения в спорте, в образовании, в жилищно-коммунальном хозяйстве. Понятно, что средства бюджета никогда на эти мероприятия не идут, это чисто моя проблема, нужно привлекать дополнительные средства, есть спонсорская помощь. Там было застолье. Стол полностью финансировался за счет наших предпринимателей. Приглашали не всех, только тех, кого надо поощрить. Не я решаю это, а общественность. По-моему, траур по погибшим детям тогда уже закончился»,- рассказала корреспонденту «ЮграPRO» глава сельского поселения Шапша Ханты-Мансийского района Любовь Овчерюкова.

А люди негодуют – это как же, ведь в регионе траур?! На недавно прошедшей большой пресс-конференции Владимир Путин в очередной раз отметил, чтобы чиновники были поскромнее. Но у нас в Югре, видимо, все иначе. Тут конечно не до скромности, когда спонсоры открыли карманы. Так что горе горем, а банкет по расписанию.