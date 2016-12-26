В районе Сочи в момент катастрофы Ту-154 камера видеонаблюдения зафиксировала вспышку (видео)

В сети интернет появилось видео, которое мгновенно привлекло к себе внимание. запись, сделана камерой наблюдения, установленной на черноморском побережье, во время крушения военного самолета Ту-154.

На кадрах видно, что в момент перед катастрофой в небе вспыхивает яркий огонек, сообщает Комсомольская правда.

С большой долей вероятности, это мог быть подрыв ракеты, запущенной из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК).