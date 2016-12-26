В районе Сочи в момент катастрофы Ту-154 камера видеонаблюдения зафиксировала вспышку (видео)

Ту-154, потерпевший авиакатастрофу над Чёрным морем мог войти в плоский штопор из-за заклинившего стабилизатора, или нестнхронная уборка закрылков, сообщает Компрсант со ссылкой на заявление эксперта. Опрошенный эксперт также указывает, что возможной причиной авиакатастрофы могла стать несинхронная ... Читать полностью >>
По предварительным данным, причиной крушения Ту-154, который пропал с экранов РЛС в Краснодарском крае, могла стать ошибка пилотирования или техническая неисправность на борту. Об этом сегодня, 25 декабря, сообщают местные СМИ со ссылкой на источник. Напомним, ... Читать полностью >>
Самолёт Ту-154 Министерства обороны России пропал с экранов радиолокационных станций через несколько минут после вылета из Сочи. На борту Ту-154 находились артисты Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые должны были выступить на аэродроме Хмеймим ... Читать полностью >>