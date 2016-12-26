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Сегодня ночью в Югре горел частный жилой дом

Опубликовано: 26 декабря 2016, 7:24 | Служба новостей "ЮграPRO"

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Сегодня ночью в поселке Высокий Нижннвартовского района ХМАО по улице Кашурникова произошло возгорание в частном доме. На тушение выезжали 4 единицы  техники, 11 человек от подразделений МЧС. Пожар был ликвидирован  05:21, сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Югре.

В результате пожара пострадавших не было. На месте происшествия работает дознаватель, причина возгорания устанавливается.

Рубрики: Нижневартовский район, Происшествия. Метки: , , , .


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